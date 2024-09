Normandie. Découvrez le somptueux manoir où se croisent l'histoire et les célébrités : de Garnier à Ruquier

Construit en 1875 par Charles Garnier, l'architecte légendaire de l'Opéra de Paris, "Le Petit Manoir" s'étend sur 600 mètres carrés. Il est situé à Villerville, entre Deauville et Trouville-sur-Mer. Avec ses sept chambres, chacune dotée de sa salle de bains, et sa pièce de réception de 140 mètres carrés, le manoir dégage une élégance intemporelle. La décoration contemporaine se mêle harmonieusement aux éléments historiques de la propriété, offrant à ses occupants un cadre de vie à la fois raffiné et apaisant.

Le manoir est niché au cœur d'un jardin paysagé de 4 500 mètres carrés, offrant une vue imprenable sur la mer. Ce cadre idyllique comprend également une piscine spacieuse et un accès direct à la plage, avec une vue à couper le souffle. On y remarque aussi les colombages, traditionnels des maisons normandes, clin d'œil historique dans cette maison moderne tout équipée. On dit d'ailleurs que, de ce balcon à colombages, Guy de Maupassant aurait admiré la vue époustouflante sur la Manche.

Un lieu de rencontres symboliques

Le premier à l'avoir occupé, c'est le célèbre publicitaire Jacques Séguéla. Lorsqu'il visite le manoir c'est "un coup de foudre, comme on peut le ressentir pour une femme", explique-t-il au magazine Propriétés de France. Dans cette maison qui n'a pas été entretenue depuis 30 ans, il rénove tout avec sa femme. Dans les jardins, on retrouve deux blockhaus, témoignages d'une histoire moins délicate. Le Manoir est transformé en un palais de lumière, où les Séguéla accueillent de nombreuses personnalités, et même le mariage de leur fils. Mais c'est loin d'être la seule histoire d'amour qui s'épanouira entre ces murs : lors d'un dîner en 2007, l'ancien président Nicolas Sarkozy y a rencontré Carla Bruni. C'est ici qu'ils auraient "eu le coup de foudre", marquant le début de l'une des histoires d'amour les plus médiatisées de France. Un an après ce dîner, ils s'étaient fiancés.

Refuge de célébrités

Aujourd'hui c'est Laurent Ruquier, animateur de télévision emblématique originaire du Havre qui a trouvé son refuge en Normandie au sein de ce manoir d'exception. Acquis en 2017, il est bien plus qu'une simple résidence secondaire ; c'est un lieu d'isolement où il se retrouve avec son compagnon Hugo Manos loin des flashs, des caméras et de l'antenne.

Encore une histoire d'amour glamour qui s'épanouit entre les murs du "petit manoir"…