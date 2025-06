People. Carla Bruni et Nicolas Sarkozy aperçus en amoureux : où ont-ils passé leur week-end romantique en Normandie ?

Vendredi 30 mai, Carla Bruni a publié sur Instagram une vidéo aux côtés de Nicolas Sarkozy. Sans maquillage, les cheveux au vent, l'artiste franco-italienne dévoile un moment simple, un peu intime, partagé avec l'ancien président de la République. Lui, détendu et lunettes de soleil vissées sur le nez. En fond sonore, la chanson Friday I'm in Love du groupe The Cure. En légende, un clin d'œil romantique : "Vendredi, je suis amoureuse."

Mais un détail n'a pas échappé aux internautes les plus attentifs : Carla Bruni a mentionné un lieu bien connu des gourmets… Le restaurant Ciro's, à Deauville, dans le Calvados.

Ciro's à Deauville : une table mythique face à la mer

Installé depuis 1959 sur les légendaires Planches de Deauville, le restaurant Ciro's fait figure d'institution. Avec sa vue imprenable sur la Manche et son décor inspiré des paquebots de luxe, ce lieu raffiné sert une cuisine iodée, élégante et ensoleillée. Poissons frais, plateaux de fruits de mer, grands crus, le menu est soigné jusque dans les moindres détails.

Des stars aux présidents : un restaurant qui attire les grands noms

Ciro's n'est pas qu'un restaurant : c'est un point de rendez-vous privilégié des célébrités depuis près d'un siècle. D'abord installé face à l'Hôtel Normandy dans les années 1920, l'établissement s'est déplacé en 1959 sur les Planches, et continue d'attirer acteurs hollywoodiens, têtes couronnées, et figures politiques internationales.

Le Normandy : un palace normand pour une pause présidentielle

Sur ses stories Instagram, Carla Bruni a également laissé deviner leur lieu de résidence : l'Hôtel Barrière Le Normandy, un établissement cinq étoiles emblématique de Deauville. Ce palace à colombages, au charme très "campagne chic", est un repère historique des personnalités du monde entier.

Un hôtel de rêve, un restaurant de prestige, une vue sur la mer… Tous les ingrédients étaient réunis pour un week-end romantique aux saveurs normandes.

Deauville, décor de cinéma et capitale du romantisme à la française

Ce n'est pas un hasard si Carla Bruni et Nicolas Sarkozy ont choisi Deauville pour leur escapade à deux. Avec ses hôtels mythiques, ses terrasses chics et ses célèbres Planches en bois que l'on devine derrière l'ancienne Première dame, la station balnéaire normande est un décor de film à ciel ouvert.

Littéralement : c'est ici qu'a été tourné le chef-d'œuvre romantique Un homme et une femme de Claude Lelouch. Depuis, Deauville incarne l'élégance à la française, entre mer, amour et souvenirs de cinéma. Un choix tout trouvé pour un week-end en amoureux.