Deauville. 100 ans des planches : "Quarante ans que je n'étais pas venu, elles ne changent pas"

Depuis 1924, les Planches de Deauville ne cessent d'attirer. 100 ans après l'inauguration de la promenade, les parasols colorés, sa plage et ses cabines aux noms de légendes du cinéma émerveillent encore ! Venant de loin pour certains, habitants du coin pour d'autres, jeunes ou plus âgés, les Planches ne désemplissent pas, peu importe le temps. Olivia Tourel vient ici avec des amis, après le baccalauréat : "On vient de faire du paddle, et là on va se prendre une crêpe. Ce sont les vacances, on profite : pique-niques, photos, terrasse, ça nous change de Paris et c'est le bonheur !"

"Agréable", "magnifique" et "bonheur"

Danielle Levi-Corcos est une habituée des Planches, pour elle, elles font partie intégrante de sa vie. "Cela fait plus de 40 ans que je viens tous les ans de Paris, retrouver et m'évader sur les Planches. 40 ans que j'ai le même parasol, et que je me baigne sous tous les temps ! J'ai éduqué mes enfants ici, j'amenais mon papa au casino et sur les Planches et maman les adorait, ça a fait toute ma jeunesse." La jeune génération en profite tout autant, comme Léa Groiss et ses amies : "On y vient depuis plusieurs années et on adore ! On change d'air, et ici c'est calme. Les moules y sont meilleures qu'à Paris, et surtout on profite de la mer."

Se balader sur ces Planches fait aussi remonter son flot de souvenirs. "Cela fait quarante ans que je n'étais pas venu, ça ne change pas et c'est toujours aussi agréable. J'étais musicien avec des amis dans le casino étant jeune, on venait ici à chacune de nos pauses", se rappelle Eric Valdener.