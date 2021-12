Clécy. Gagnez un  week-end détente normand en duo à l'hôtel-restaurant Au site Normand

Gagnez votre week-end détente en duo à l'hôtel-restaurant " Au Site Normand " à Clécy, au cœur de la Suisse-Normande. Un cadeau d'une valeur de 400€.

L'HÔTEL restaurant Au Site Normand et son équipe vous accueillent au coeur de la suisse normande et ses délices, à Clécy près de Caen. Idéal pour une escapade en pleine nature. Découvrez de nouvelles saveurs avec des produits du terroir dans le restaurant, et laissez-vous tentez par un moment de quiétude dans le SPA. De nombreuses autres activités vous attendent également durant votre futur séjour.

Vous aurez droit à:

- 1h de soin – massage en duo

- dîner découverte de 3 plats, par Arnaud Lecomte, maître restaurateur

- accès illimitée au spa, avec jacuzzi et sauna

-votre nuit d'hôtel en chambre supérieure.

Le tirage au sort aura lieu vendredi 20 septembre 2019 entre 8h30 et 9h.