Le Pressoir se transforme en 4 étoiles

Le Pressoir n'est plus. Désormais, la maison gastronomique de la rue Henry Chéron se nommera établissement Ivan Vautier. La raison est simple. Le chef-cuisinier de la région caennaise, qui a fait sa renommée derrière les fourneaux du Pressoir, ouvre un hôtel quatre étoiles, après avoir agrandi ses locaux. “Sandrine, mon épouse m'accompagne dans cette nouvelle aventure. Elle va d'ailleurs mettre progressivement le restaurant entre parenthèse pour exclusivement se consacrer à l'hôtel” , ajoute le propriétaire des lieux. Madame s'occupera donc de la réception des hommes d'affaires et touristes qui devraient fréquenter les 19 chambres du premier quatre étoiles de la capitale bas-normande. “On pourrait même rapidement passer à cinq”, anticipe Ivan Vautier. Touristes et hommes d'affaires, ce sera la cible privilégiée de cet hôtel qui proposera des tarifs allant de 98 à 240 ¤ la nuit. Concernant l'intérieur des chambres, les teintes seront plutôt tamisées et la décoration originale. “Chaque suite possède sa petite touche dans l'agencement” . Les travaux de rénovation ont aussi permis l'agrandissement du restaurant, qui continuera cependant à offrir 45 couverts, et l'aménagement d'un parking pour les clients.



