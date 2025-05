People. "J'ai dormi dans le lit de Lady Diana" : une révélation inattendue (et cocasse) du Normand Laurent Ruquier

Sur YouTube, les formats de divertissement ne cessent de se renouveler. Et celui lancé par Kev Adams et Pierre Croce est pour le moins original : quatre anecdotes étonnantes à relier à leurs auteurs, dans une ambiance d'enquête bon enfant. Et l'un des "enquêtés" du jour : le Normand Laurent Ruquier, plus détendu et drôle que jamais.

Le jour où Ruquier a dormi dans le lit de Lady Diana (ou presque)

C'est l'une des révélations les plus inattendues de la vidéo. Laurent Ruquier raconte, pince-sans-rire, avoir dormi dans le même lit que Lady Diana… mais pas exactement en même temps, rassurez-vous ! Il s'agissait d'un séjour dans une maison italienne, où la princesse avait séjourné un mois plus tôt avec le prince Charles. Le lit, le même. L'ambiance, moins royale, mais tout aussi mémorable.

Un dîner surprise… à la table de Jennifer Aniston

Autre anecdote croustillante : un repas à New York, dans un restaurant de sushis, qui vire à l'improbable. Dernière table disponible ? Celle de Jennifer Aniston. Résultat : un dîner partagé avec la star de Friends… ou du moins, à sa table.

Quand Lady Gaga s'énerve (à cause de lui… ou presque)

Dans un registre plus rock'n'roll, Laurent Ruquier évoque aussi un échange tendu entre Lady Gaga et… ses chroniqueurs. A l'époque d'On n'est pas couché, certaines critiques – notamment d'Eric Zemmour – avaient mis la chanteuse dans tous ses états. "C'est pas moi, c'est eux !", plaisante l'animateur. Une anecdote de plus à ajouter à sa collection de souvenirs improbables.

Un Ruquier en roue libre… et ça plaît !

Les commentaires sous la vidéo sont unanimes : le public adore voir le Havrais sans filtre, drôle, naturel, presque en freestyle. "On le découvre différemment, et ça fait du bien", peut-on lire. "Entre Mask Singer, Les Traîtres et maintenant YouTube, il est partout – et on en redemande !”

De quoi envisager une petite reconversion numérique ? Rien n'est moins sûr, mais ce qui est certain, c'est que cette vidéo pourrait bien marquer le début d'une nouvelle facette publique de l'animateur.