Télévision. Laurent Ruquier arrive sur une nouvelle chaîne qui remplace C8 et relance une émission culte

Loisirs. Le célèbre animateur normand fait son grand retour sur le petit écran ! Après avoir quitté France 2 et tenté l'aventure sur BFMTV, Laurent Ruquier rejoint T18, une toute nouvelle chaîne de la TNT qui arrive en juin. Et ce qu'il va y présenter risque de réveiller vos souvenirs télé les plus intenses…