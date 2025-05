Télévision. Parents à bout : la célèbre émission de télé "Super Nanny" vient à la rescousse en Normandie

C'est une annonce qui va donner un bon coup de main pour les parents aux nerfs à vif : "Super Nanny", la célèbre émission d'aide à la parentalité, pose ses valises en Normandie. Objectif ? Aider les familles à reprendre le dessus face à des enfants parfois un peu… turbulents.

Et bonne nouvelle : le casting est ouvert.

Pourquoi Super Nanny peut changer votre quotidien

On connaît tous ces journées sans fin où tout semble partir en vrille : les enfants hurlent, refusent de dormir, s'accrochent à leurs écrans comme à une bouée de sauvetage, et les parents n'ont plus une minute pour respirer.

Super Nanny, incarnée aujourd'hui par Sylvie Jenaly, propose bien plus qu'un simple coup de pouce : elle offre des outils concrets pour retrouver l'harmonie à la maison.

Une émission télé mais une vraie aide sur le terrain

Diffusée sur TFX, l'émission suit une méthodologie bien rodée :

• Observation : Sylvie Jenaly s'immerge dans le quotidien de la famille, sans intervenir.

• Action : elle met en place des règles adaptées à chaque foyer.

• Autonomie : les parents reprennent la main, avec de nouveaux repères.

• Bilan : un point final pour mesurer les progrès.

Le tout dans le respect, la bienveillance, mais aussi la fermeté nécessaire pour restaurer un cadre.

Comment participer au casting en Normandie ?

Vous habitez en Normandie et vous vous sentez dépassé par le quotidien familial ? Que ce soit pour des soucis de sommeil, d'autorité, de gestion des écrans ou de rivalités entre frères et sœurs, vous pouvez postuler dès maintenant.

Envoyez un message via la page Facebook officielle de Super Nanny ou écrivez à casting.supernanny@wbitvp.fr.