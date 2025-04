Rouen. Le Petit Labo : des ateliers ludiques pour initier les enfants aux sciences et à l'art

Des ateliers sur les sciences et l'art pour les enfants. Depuis septembre au 19 rue Duguay-Trouin à Rouen, un nouveau lieu ludique permet aux enfants d'approfondir leurs connaissances à travers des animations proposées par Alexandre Owen, créateur du concept Le Petit Labo. Ce mardi 15 avril après-midi, quatre enfants ont découvert l'Egypte à travers un atelier consistant à réaliser des pyramides.

"C'est dur de faire des pyramides"

De 14h à 17h, Alexandre Owen a raconté aux enfants plusieurs anecdotes sur l'Egypte et l'importance des pyramides puis a mis à leur disposition de l'argile. L'objectif, qu'ils réussissent à construire leur propre pyramide. "On prend des morceaux d'argile qu'on étale avec un rouleau", indique Ileana Chaigneau-Martin, 8 ans. Ensuite, "on fait plusieurs morceaux, un carré et quatre triangles qu'on va assembler", explique-t-elle. "On utilise le carré pour la base et après on assemble les triangles." Et cette activité a particulièrement plu à Mayol Rama, 7 ans. "J'aime bien utiliser de l'argile et l'étaler." Mais l'exercice n'a pas été simple car "c'est dur de faire des pyramides parce que ça prend du temps".

Comment est né le projet ?

"Après cinq ans aux Beaux-Arts, j'ai intégré Le Fresnoy qui est un studio national de productions audiovisuelles à Tourcoing", explique Alexandre Owen. C'est donc dans le Nord qu'il commence à proposer des animations pour enfants afin de les sensibiliser à l'art. "Ça a été une révélation", assure-t-il. "J'ai ensuite travaillé pour La petite Académie [qui propose des activités artistiques originales et créatives] et les crèches People & Baby." Même s'il n'a pas suivi de formation en sciences, "je suis quand même un scientifique dans l'âme et donc je voulais transmettre ma passion aux enfants", poursuit-il.

Après Caen, c'est au tour de Rouen

Au départ, le projet Le Petit Labo est né à Caen il y a deux ans et puis "au bout d'un an, j'ai exporté l'expérience à Rouen", confie Alexandre Owen qui voulait s'installer en Normandie. Tous les mercredis, des ateliers thématiques sont proposés pour les 4-12 ans de 9h à 17h. Et pendant les vacances scolaires, des stages sont dispensés aux mêmes horaires avec la possibilité de venir soit le matin, soit l'après-midi ou toute la journée.

Pendant les grandes vacances, d'autres stages seront proposés à Rouen. En juillet, les animations porteront sur "les trésors de l'océan" pour évoquer la biodiversité à protéger, sur la jungle, et en août, sur la culture japonaise. Les inscriptions se font sur le site internet du Petit Labo.

Pratique. 19 Rue Duguay-Trouin à Rouen ou 104 rue Saint-Martin à Caen. A partir de 40€.