Rouen. Comment décorer son gâteau ? Armée d'une poche à douille, j'ai tenté l'expérience

Avez-vous déjà décoré vos gâteaux ? Amatrice de pâtisserie, j'ai eu envie cette semaine de participer à un atelier proposé par Maoudi Camara alias Missucaake à Rouen. L'objectif : décorer son gâteau en y ajoutant de la couleur, des écritures ou tout autre élément selon notre imagination. "Je regardais des tutos sur comment faire des gâteaux sur YouTube", confie Maoudi Camara, 25 ans. "J'ai ensuite vu qu'il y avait des ateliers à Paris mais pas à Rouen", poursuit-elle.

De la créativité et de la précision

Je retrouve Maoudi Camara au salon de thé Fancy Coffee. Après avoir enfilé mon tablier et m'être lavé les mains, je découvre le matériel mis à disposition : un petit gâteau déjà cuit et coupé en deux, de la chantilly mascarpone, de la crème au beurre, ainsi qu'un plateau tournant et divers ustensiles (ciseaux, spatule coudée, maryse, couteau, corne de pâtisserie…).

"On commence par imbiber notre gâteau avec du lait pour le rendre moelleux", m'explique l'animatrice. Ensuite, je garnis l'intérieur avec une généreuse couche de chantilly mascarpone, à l'aide d'une poche à douille et d'une spatule. Chacun peut y ajouter une garniture au choix – pour moi, ce sera du chocolat fondu. Je procède ensuite à l'assemblage des deux moitiés. Il ne faut pas trop appuyer pour ne pas que le gâteau s'émiette puis "il faut l'imbiber avec un peu de lait", indique Maoudi Camara.

Place ensuite au lissage des bords, un moment délicat, car le gâteau peut se casser. Avec la corne, un ustensile plat et rond, je racle doucement l'excédent de crème pour obtenir une base propre et nette.

Colorer la crème au beurre

Vient alors l'étape créative : colorer la crème au beurre. On la met dans un verre et on ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire. J'opte pour le rouge, mais j'apprends qu'il est difficile d'obtenir un ton foncé homogène. Ce sera donc un joli rose. Je dépose la crème sur le gâteau à l'aide d'une poche à douille, puis je lisse l'ensemble avec soin grâce au plateau tournant. Pour finir, j'écris “TO cake” sur le dessus, en clin d'œil à Tendance Ouest, et j'ajoute quelques décorations.

Voici mon "TO cake" ou "Tendance Ouest cake" réalisé avec Maoudi Camara (Missucaake) à Rouen.

Moi qui ai l'habitude de faire de la pâtisserie, je ne prends pas le temps de décorer mes créations de la sorte. Cet atelier m'a donc permis de ralentir, d'apprendre de nouvelles techniques et de sortir de ma zone de confort. Pour découvrir l'animation, le prochain rendez-vous à Rouen sera dimanche 18 mai de 10h30 à 12h et samedi 31 mai au Havre de 11h à 12h30 et de 13h30 à 15h rue de Bruneval.