Place du commerce. Quelles sont les nouveautés dans l'agglomération de Rouen ?

En ce mois de janvier, un magasin de prêt-à-porter s'est installé à Barentin. A Rouen, un salon de thé a ouvert ses portes et un bar a changé de propriétaire.

Prêt-à-porter, salon de thé et bar

La galerie marchande du Carrefour de Barentin vient d'accueillir l'enseigne de prêt-à-porter féminin Morgan. Chemises, jupes, robes, ceintures et autres accessoires sont à y retrouver. A Rouen, le bar le Delirium a changé de propriétaire depuis le 29 novembre. Mathilde Levoyer a laissé sa place à David Canu, 24 ans. Au 82 rue de la République à Rouen, un nouveau salon de thé a ouvert ses portes : Fancy Coffee. Il est ouvert du mardi au samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 13 heures à 18 heures Les univers de k-pop coréenne et les pâtisseries franco-anglaises s'entremêlent. A la carte, plusieurs pâtisseries sont proposées comme des carrot cake, des roulés à la cannelle ou des cookies au chocolat blanc. Des box de cosmétiques et des CD d'artistes coréens sont aussi en vente. Ouverture, agrandissement, déménagement dans la métropole de Rouen. Informez la rédaction à l'adresse redactionrouen@tendanceouest.com.