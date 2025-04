Télévision. "Stars à Domicile" : TF1 miserait sur Helena et le Normand Pierre Garnier pour un retour culte (et si c'était chez vous ?)

Souvenez-vous : Céline Dion apparaissant dans une chambre d'hôtel, Lorie réveillant une ado en pyjama ou Pascal Obispo qui s'incruste dans un mariage. Stars à Domicile, c'était l'émission des émotions et des surprises made in TF1. Et après un retour express pour fêter ses 20 ans, le programme revient pour de vrai en 2025.

Un casting ouvert à tous… et à toutes les stars !

Selon les dernières infos, la production a relancé un casting national pour préparer cette nouvelle version. Objectif : trouver les meilleures histoires, les plus beaux liens entre fans et célébrités et organiser des surprises inoubliables. Pour candidater, c'est simple : un mail, une vidéo, un rêve… et peut-être un passage à la télé !

A envoyer à : starsadomicile2025@gmail.com

Dans le mail :

• Le lien fort entre votre proche et une célébrité

• L'idée de surprise

• Pourquoi cette personne le mérite

• Une photo de vous + vos infos (prénom, âge, numéro)

• Une photo de votre proche + son prénom et âge

• Une courte vidéo (3 minutes max) résumant tout ça

Pierre Garnier et Helena dans la boucle ?

C'est le nom qui fait frissonner les fans de la dernière saison de la Star Academy. Pierre Garnier, notre Normand adoré, pourrait faire partie des stars pressenties pour cette nouvelle édition. Même chose pour Helena, autre icône sortie du château. Rien n'est confirmé pour l'instant, mais plusieurs sources parlent de leur présence "très très probable" dans la première vague d'émissions.

Imaginez : votre meilleure amie fan de Pierre Garnier depuis le premier prime… et lui qui débarque en chantant devant chez elle. Voilà.

Vitaa, Jenifer, Michou, Jarry… il y en a pour tous les goûts

Aux côtés de Pierre Garnier et Helena, on évoque aussi des noms bien connus du public : Jenifer, Jarry, Michou ou encore Vitaa. Le mot d'ordre ? Des stars proches de leur public, prêtes à jouer le jeu de la surprise et de l'émotion.

Une rentrée 2025 sous le signe de la surprise

TF1 vise un retour de l'émission pour septembre 2025, pile à temps pour égayer la rentrée et remettre de l'émotion sur nos écrans. Entre nostalgie, vibes Star Ac' et rencontres inoubliables, Stars à Domicile version 2025 pourrait bien devenir LE rendez-vous bonne humeur de l'année.