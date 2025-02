People. Héléna, le succès, l'amour : Pierre Garnier parle de sa vie sentimentale

Interrogé à plusieurs reprises sur sa vie sentimentale, Pierre Garnier a clarifié sa position à de nombreuses occasions. En juin dernier, dans l'émission "50'Inside" sur TF1, il déclarait : "Il y a la place dans les chansons, mais pas dans la vie. En ce moment, c'est tout le temps, je n'ai pas le temps pour moi, donc j'avoue, je préfère me concentrer sur la musique." Une réponse sans équivoque, qui laisse peu de place aux spéculations.

Ce n'est pas la première fois qu'il aborde le sujet. En novembre dernier, dans une interview accordée à Télé Star, le chanteur expliquait combien il est difficile d'entamer une relation sentimentale en pleine ascension professionnelle : "C'est dur d'entamer une relation sentimentale parce qu'il n'y a pas le temps. Je rentre rarement chez moi. Là, il y a l'album, la promo, la tournée 2025 qui arrive…" Un emploi du temps chargé qui ne laisse que peu de place aux histoires d'amour.

"Pierre & Héléna" : la fanfiction qui ne veut pas mourir

Depuis leur passage à la "Star Academy", la théorie d'un couple entre Pierre Garnier et Héléna Bailly persiste et signe. Les fans sont convaincus qu'il y a plus qu'une simple amitié entre eux, notamment parce qu'Héléna a été aperçue à plusieurs concerts de son ami. La rumeur s'est tellement installée que même les démentis répétés des deux artistes ne suffisent pas à calmer les esprits.

Lors d'une récente interview, Héléna Bailly s'est exprimée sur cette situation qu'elle trouve pesante : "C'est fatigant d'entendre toujours la même question, on en parle trop", confiait-elle à Télé-Loisirs. Malgré tout, son soutien à Pierre Garnier semble sincère et inébranlable, et elle continue d'assister à plusieurs de ses représentations, ce qui ne fait qu'attiser les théories des fans.

Pierre Garnier se moque des "forceurs"

Notre chanteur normand, lui, préfère prendre tout cela avec humour. Selon Gala, il serait agacé par les rumeurs de couple avec Helena Bailly : "Plus lourd, y'a pas."

Toutefois, malgré les rumeurs, Pierre Garnier reste fidèle à sa ligne de conduite : la musique d'abord. "Il y a peu de place pour l'amour. Peut-être un jour…", soufflait-il récemment dans l'interview à Gala. Pour l'instant, le chanteur de Chaque Seconde semble bien décidé à vivre son succès pleinement, sans se laisser distraire par les histoires de cœur. Affaire classée ? Pas sûr, tant que les fans continueront à rêver d'un duo romantique entre les deux artistes.