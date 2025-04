People. On a retrouvé l'ancien compte Twitter de Pierre Garnier (avant la célébrité)… et il y a du dossier !

Avant les Victoires, les plateaux télé et les fans en transe, il y avait… un ado normand comme les autres. Sur Twitter, c'était Pierre Simply, un pseudo un peu stylé, le même que sur SoundCloud, qui a tout d'un nom de scène de l'époque. Le compte (@PierreSimply) n'a pas beaucoup tweeté, mais il est bien là. Et c'est une vraie madeleine de Proust pour les fans les plus passionnés.

Une photo avec son idole de l'époque refait surface

LE post qui fait tout exploser ? Une photo de 2015 où notre Pierre, pas encore sous les projecteurs, pose tout sourire aux côtés de Piètre, célèbre animateur radio. Légende simple mais touchante : "Rencontre avec Piètre." Cheveux courts, sourire bagué… on est en plein dans l'adolescence. C'est doux, c'est drôle, c'est l'enfant avant la star.

Merci qui ? Merci Twitter (et surtout @jealecler_spam)

Ce n'est pas nous qui avons déniché cette petite pépite (on aurait adoré, hein). C'est l'utilisateur @jealecler_spam qui a eu le nez fin. Il a partagé la capture d'écran du compte de Pierre Simply, photo à l'appui. A l'heure où on écrit ces lignes, la publication prend déjà feu sur les réseaux. Si elle avait peu de likes ce matin, attendez de voir dans 24 heures…

Pourquoi ce vieux tweet pourrait tout casser sur les réseaux

Entre nostalgie, glow up spectaculaire et culture fan assumée, tous les ingrédients sont réunis pour faire un carton sur X (ex-Twitter), Instagram ou TikTok. Les fans adorent fouiller les archives, et les plateformes raffolent de ce genre de contenus humains, drôles et inattendus. Pierre Simply va-t-il redevenir viral ? C'est bien parti. Et franchement, Pierre, si tu lis ça : on espère que tu retomberas toi aussi sur ce compte… et que tu nous sortiras une petite anecdote !