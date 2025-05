People. Pourquoi Julien Doré a-t-il envoyé une carte postale à un couple normand qui vient d'emménager ?

Dimanche 18 mai, sur ses réseaux sociaux, Julien Doré a partagé une photo : on le voit à côté d'une boîte aux lettres, carte postale à la main. Mais ce cliché qui pourrait être un banal souvenir de vacances cache une petite histoire…

Tout est parti d'un message aussi simple que touchant, reçu par l'artiste :

"Bonjour, Julien Doré. Ma compagne et moi sommes des fans absolues de ton talent. On vient d'acheter une maison en Normandie avec une boîte aux lettres toute neuve… mais Sonia est déçue de ne pas encore recevoir de courrier. Je me demandais si tu serais prêt à lui envoyer une carte ? C'est complètement fou de demander ça, mais qui ne tente rien n'a rien ^^"

Une maison normande, une fan nommée Sonia… et un chanteur au grand cœur

Ce petit mot aurait pu rester sans réponse. Mais Julien Doré, fidèle à sa bienveillance légendaire, n'a pas hésité une seconde. Quelques jours plus tard, une carte signée de sa main partait… direction la Normandie.

Un cliché posté sur les réseaux montre le chanteur en plein envoi, sourire discret et carte en main. On y découvre aussi le message qu'il a adressé à ses fans normands :

"Chère Sonia, de gros bisous des Cévennes vers la Normandie. Je vous embrasse toutes les deux, Juju."

Oui, même les cartes postales de Julien Doré sont poétiques et un brin décalées.

Julien Doré, la star qui n'oublie pas ses fans

Dans un monde où les artistes semblent parfois inaccessibles, ce geste rappelle pourquoi Julien Doré est autant aimé : proximité, humour tendre et spontanéité.

Et on imagine sans mal la réaction de Sonia, découvrant le courrier de son idole !

Des Cévennes à la Normandie : une carte postale qui trace une belle ligne de bonheur

Entre deux concerts et trois punchlines bien senties sur X (ex-Twitter), Julien Doré continue de cultiver une image de mec bien, drôle et proche des gens.

Alors, si votre boîte aux lettres semble bien vide… Qui sait ? Tentez votre chance. Comme l'écrivait cette fan pleine d'espoir (et qui sait faire plaisir à sa compagne !) :

"Qui ne tente rien n'a rien ^^"