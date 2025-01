Musique. Gros succès en fin d'année 2024 pour Julien Doré et son album de reprise "Imposteur"

Julien Doré plonge le public dans la nostalgie et ça fonctionne !

Depuis ses débuts remarqués à "Nouvelle Star" en 2007, Julien Doré a su évoluer et s'imposer comme une figure incontournable de la chanson française. Avec Imposteur, l'artiste revient à ses racines en proposant des reprises inattendues de titres emblématiques, comme Mourir sur scène de Dalida ou Toutes les femmes de ta vie des L5.

Dès sa sortie, le 8 novembre dernier, Imposteur s'est hissé directement à la première place des ventes avec 32 500 exemplaires écoulés en seulement une semaine. Un début prometteur qui reflète l'excellent accueil réservé à cet album, resté solidement ancré dans le top 5 des meilleures ventes hebdomadaires depuis son lancement. Propulsé par le single Pourvu qu'elles soient douces, une reprise de Mylène Farmer, l'album a bénéficié d'un engouement constant, culminant à 106 500 ventes en sept semaines, lui permettant d'obtenir un disque de platine. Ajoutons à cela les fêtes de fin d'année qui ont particulièrement boosté les ventes de l'album, confirmant que Julien Doré reste un artiste très apprécié du public français.

Une tournée qui promet d'être une véritable réussite

Le succès de l'album Imposteur ne s'arrête pas là. Julien Doré va continuer à briller en 2025 avec une nouvelle tournée des Zéniths qui débutera le 1er mars à Aix-en-Provence. Plus de 250 000 billets ont déjà été vendus. L'artiste se produira en Normandie au début de l'année avec deux dates affichant déjà complet : le 6 mars 2025 au Zénith de Rouen et le 9 mars 2025 au Zénith de Caen. Il reviendra en fin d'année pour deux autres concerts dont les places sont encore en vente : le 4 octobre au Zénith de Rouen et le 24 octobre au Zénith de Caen.