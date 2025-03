Musique. M. Pokora numéro un des ventes avec son nouvel album "Adrénaline" !

M. Pokora a offert, le 21 mars dernier, un nouvel album à ses fans, baptisé Adrénaline. S'inspirant des sonorités synth-pop des années 80, l'artiste s'est laissé porter par ses influences majeures, de Prince à Michael Jackson. "J'avais envie d'aller puiser dans mes influences de toujours : Prince, Michael Jackson… La rythmique, les synthés, la voix aussi. Quand on a commencé à travailler sur cet album, je voulais juste que l'on fasse de la musique, sans pression, sans penser à ce qui va marcher ou pas", confie-t-il à Télé 7 Jours.

Parmi les titres qui figurent sur ce projet, Reflet, que vous écoutez sur Tendance Ouest. C'est une chanson pop qui mêle avec brio les sonorités iconiques des années 80 à une production résolument actuelle. Porté par un refrain imparable qui reste en tête dès la première écoute, ce nouvel extrait est une promesse d'émotion et d'authenticité, où la nostalgie rencontre la modernité avec élégance.

Un retour en tête des ventes

Après les scores mitigés du précédent Epicentre, qui s'est écoulé à seulement 80 000 exemplaires, M. Pokora revient en force avec Adrénaline. Les premiers chiffres d'Adrénaline sont tombés, et ils sont encourageants. Avec 11 796 exemplaires vendus en une semaine, M. Pokora signe une entrée en numéro un des ventes en France. Ce score montre que les fans du chanteur restent fidèles et qu'il y a une attente toujours présente autour de ses projets.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Le SNEP (@snepmusique)

Un "Adrénaline Tour" très attendu

M. Pokora ne compte pas s'arrêter là. Il mise énormément sur sa tournée Adrénaline Tour, qui débutera le 8 novembre à Amnéville et s'étendra jusqu'en avril 2026. Avec 33 concerts prévus, dont des passages en Normandie et un show événement à l'Accor Arena de Paris le 25 novembre 2025, le chanteur espère faire vibrer ses fans et confirmer son statut de performeur incontournable. Les billets pour sa tournée sont d'ores et déjà disponibles sur Fnac et Ticketmaster.