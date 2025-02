Musique. Helena dévoile le nom et la date de sortie de son premier album !

Aimée pour de vrai, Summer Body, Nouveau Cœur, Mauvais Garçon… Ce sont les quatre titres qu'Helena a offerts à ses fans depuis sa révélation à la Star Academy 2023. La jeune artiste belge s'est rapidement imposée sur la scène musicale francophone, avec déjà trois singles d'or à son actif. Aujourd'hui, elle s'apprête à franchir une nouvelle étape avec la sortie de son premier album, en mars 2025.

Rendez-vous le 14 mars 2025 pour découvrir son tout premier album

A seulement 22 ans, Helena a su conquérir le public grâce à sa voix douce et puissante, son énergie solaire et sa personnalité attachante. Ses premières chansons reflètent sa sincérité et son authenticité, abordant des thèmes universels avec espoir et humour.

A son image, elle a publié, lundi 10 février, une vidéo très touchante sur ses réseaux sociaux. "Avant d'entrer à la Star Ac, je n'imaginais même pas rester plus d'une semaine, encore moins partir en tournée, sortir un single, puis deux, puis trois… Alors faire un album ? Vous vous doutez bien que ce n'était même pas dans mes plans. Mais la vraie question c'est : comment on écrit un album quand on n'a même jamais osé chanter devant ses parents ? Alors je vais tout vous raconter…" C'est avec ces mots qu'elle dévoile la date de sortie de son premier album, le 14 mars 2025.

Un disque très personnel, élaboré à quatre

Pour ce projet, Helena s'est entourée du chanteur et compositeur Vincha, qu'elle décrit comme son "magicien des mots". "J'apporte les idées, les phrases, et lui, il les sublime. C'est là que la magie opère", confie-t-elle. Elle évoque également sa rencontre avec Jon et Romain : Jon ajoutait sa touche à la guitare ou au piano, et Romain venait harmoniser le tout en mixant.

"Cet album il parle de moi, de qui je suis, de comment je me sens parfois, des passages sombres et d'autres beaucoup plus lumineux", ajoute-t-elle. C'est naturellement qu'elle l'a nommé "Hélé, le surnom qui l'accompagne depuis son enfance, illustré d'une photo d'elle en train de faire une grimace. Dans la vidéo, on peut également découvrir quelques titres potentiels qui figureront sur la Track List, tels que : Adieu mon amour, Bonne maman, Karma, Je t'aime (bien), ou encore Gentil Garçon. La précommande débutera jeudi 13 février, accompagnée de nombreuses surprises au programme, selon elle.

Une tournée en préparation

Dans deux mois, elle entamera sa première tournée solo. D'ailleurs, elle commence cette série de concerts en Normandie, le 23 avril, à l'Espace de Forges à Forges-les-Eaux, en Seine-Maritime. Ensuite, elle parcourra les routes de France et de Belgique. Quelques autres dates en Normandie :

• Le 6 mai 2025 à Tinchebray, dans l'Orne

• Le 15 novembre 2025 au Zénith de Rouen, en Seine-Maritime

• Le 14 décembre 2025 au Zénith de Caen, dans le Calvados

Des dates également dans les grandes salles parisiennes :

• Le 5 mai 2025 au Trianon

• Le 18 juin 2025 à L'Olympia

• Le 6 novembre 2025 au Zénith de Paris La Villette

Près de la Normandie, elle se produira à la salle Antarès du Mans le 12 décembre 2025.