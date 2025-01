Musique. M. Pokora de retour avec un nouveau titre, découvrez le clip futuriste et romantique

Trois ans après son dernier album "Epicentre", M. Pokora offre à ses fans un nouveau titre, intitulé Eclipse. C'est avec ce morceau, inspiré des années 80, qu'il fait son grand retour sur le devant de la scène.

Eclipse marque le début d'une nouvelle ère musicale pour M. Pokora

Pour M. Pokora, Eclipse est bien plus qu'un single ordinaire. Ce titre signe un retour marquant après une longue pause discographique. Durant cette parenthèse, le chanteur s'est consacré à ses tournées et à ses projets personnels. Ce morceau ouvre la voie à une nouvelle phase de sa carrière, où l'aspect visuel et musical occupe une place capitale. Avec des paroles telles que "Y en a des millions, mais y a que toi que je vois" ou encore, "Elle vise mon cœur où je tombe à chaque fois", il délivre une déclaration d'amour touchante, sur un rythme dansant.

Un clip digne d'un film de science-fiction

Le clip d'Eclipse, sorti en même temps que le single, transporte les fans dans un univers sombre et envoûtant. Inspiré par la célèbre trilogie Matrix, M. Pokora se retrouve piégé dans un jeu vidéo où il doit franchir plusieurs niveaux pour libérer sa bien-aimée. Entre des combats chorégraphiés et une scène où il se fait percuter par une voiture, il n'hésite pas à relever tous les défis. Cette démarche, mêlant musique, danse et visuel, consolide son statut d'artiste accompli, capable de repousser les frontières des genres.

Un nouvel album et une nouvelle tournée pour 2025

Eclipse est le premier extrait du prochain album de Matt Pokora. "L'album est terminé", écrit-il sur ses réseaux sociaux. Pour le moment, on ne connaît pas encore sa date de sortie mais on sait qu'une tournée débutera le 8 novembre 2025, à Amnéville, en région Grand-Est. L'Adrénaline Tour, qui s'arrêtera en Normandie le 16 novembre 2025 au Zénith de Rouen et le 20 novembre 2025 au Zénith de Caen, promet un show grandiose. Cette série de concerts, très attendue, promet d'offrir des performances à la hauteur de la réputation de l'artiste, qui a une énergie débordante.