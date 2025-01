Musique. M. Pokora dévoile un 2e single, extrait de son prochain album

Trois ans après son dernier album Epicentre, M. Pokora offre à ses fans deux nouveaux titres, l'un intitulé Eclipse, sorti le 17 janvier, et l'autre, intitulé Reflet, sorti ce vendredi 31 janvier. Comme Eclipse, Reflet est un titre pop qui mêle avec brio les sonorités iconiques des années 80 à une production résolument actuelle. Porté par un refrain imparable qui reste en tête dès la première écoute, ce nouvel extrait est une promesse d'émotion et d'authenticité, où la nostalgie rencontre la modernité avec élégance.

Un nouvel album et une nouvelle tournée pour 2025

Reflet est le deuxième extrait du prochain album de Matt Pokora. "L'album est terminé", écrit-il sur ses réseaux sociaux. Pour le moment, on ne connaît pas encore sa date de sortie mais on sait qu'une tournée débutera le 8 novembre 2025, à Amnéville, en région Grand-Est. L'Adrénaline Tour, qui s'arrêtera en Normandie le 16 novembre 2025 au Zénith de Rouen et le 20 novembre 2025 au Zénith de Caen, promet un show grandiose. Cette série de concerts, très attendue, promet d'offrir des performances à la hauteur de la réputation de l'artiste, qui a une énergie débordante.