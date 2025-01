Télévision. Joseph Kamel : de la musique à la police, il rejoint "Panda" sur TF1 aux côtés de Julien Doré

Surprise sur Instagram ! Joseph Kamel, connu pour ses chansons à fleur de peau, dévoile une facette inattendue de sa carrière. Dans un post Instagram, il apparaît en uniforme de police, prêt à en découdre. Mais pas de panique, il ne s'est pas reconverti dans les PV de stationnement : il incarne Jérémy Planton dans la série Panda, diffusée sur TF1.

"Ça a été compliqué de garder ça secret", confie-t-il à ses fans, avant d'annoncer avec enthousiasme : Retrouvez-moi demain soir dans Panda.” Oui, Joseph Kamel joue les policiers, et visiblement, il a bossé dur pour ce rôle “multifacettes”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Joseph Kamel (@josephkamelmusique)

"Panda", la série qui cartonne (et pas que grâce à Julien Doré)

Pour ceux qui auraient raté l'info, Panda est LA série policière du moment. Avec 6,4 millions de téléspectateurs pour son premier épisode, c'est un véritable carton, juste derrière le phénomène HPI. Et avec Julien Doré dans le rôle principal – un ex-policier devenu écolo et pacifiste – le show mêle humour, intrigues et un soupçon de décalage.

Dans cette mini-série, Panda (alias Victor Pandaloni) est un ancien policier qui reprend du service malgré lui, mais à sa manière : sans arme et pas avant 11 heures du matin. Oui, il a ses priorités.

Jérémy Planton, un rôle taillé pour Joseph Kamel

Et Joseph Kamel dans tout ça ? Il joue Jérémy Planton, un personnage mystérieux dont on ne sait encore que peu de choses. Mais d'après ses confidences sur Instagram, ce rôle semble être un défi qu'il a relevé avec brio.

“Merci encore @jdoreofficiel pour cette opportunité incroyable”, écrit-il, en remerciant Julien Doré et l'équipe de la série. Le chanteur-acteur promet des surprises et semble ravi de cette nouvelle aventure : "Hâte que vous voyiez l'épisode !”

Pourquoi on adore cette transformation

Voir Joseph Kamel en policier, c'est un peu comme découvrir que ton pote vegan est devenu boucher : inattendu, mais fascinant. Après avoir conquis nos playlists avec ses chansons, il s'attaque désormais à nos écrans. Et franchement, on est curieux de voir s'il est aussi convaincant dans une cellule d'interrogatoire que sur scène.

A voir jeudi 16 janvier sur TF1 à 21h10.