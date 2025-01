Musique. Le chanteur normand Joseph Kamel retrouve d'autres jeunes artistes sur un titre inédit pour la bonne cause !

L'opération Pièces Jaunes démarre mercredi 8 janvier 2025, le lancement officiel de cette nouvelle édition se fera à Bordeaux. La Fondation des Hôpitaux a dévoilé avec Roberto Ciurleo et le label Play Two qu'un titre inédit accompagnera cette opération.

Cette chanson, intitulée Les P'tits Soleils, et disponible mercredi 8 janvier, est interprétée par 28 artistes de renom, issus pour la plupart des deux télécrochets phares de TF1, la "Star Academy" et "The Voice". Parmi eux, le chanteur normand Joseph Kamel, Linh, Vernis Rouge, le duo Calema, Eloïz, ou encore Helena, Axel et Julien Lieb tous les trois issus de la "Star Academy" 2023. Le titre a pour objectif de sensibiliser le public à la cause des enfants malades et de récolter des fonds pour améliorer leurs conditions d'hospitalisation.

"On a enregistré la chanson de la campagne 2025 des @piecesjaunes avec plein d'amis, on a hâte de vous la faire découvrir !" a partagé Joseph Kamel sur Instagram.

Chaque année, la campagne des Pièces Jaunes finance divers projets pour améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et pour rendre l'environnement de l'hôpital moins anxiogène, notamment en rénovant les chambres, en proposant des activités ludiques et en offrant un soutien psychologique.