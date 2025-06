Musique. Helena rejoint Les Enfoirés pour l'édition 2026 à Paris

Pour sa prochaine édition, le spectacle des Enfoirés 2026 se déroulera à l'Accor Arena de Paris, du mardi 13 au lundi 19 janvier. Il s'agira d'un retour important dans la capitale, puisque la dernière édition parisienne remonte à janvier 2020 avec Le Pari(s) des Enfoirés. Cette année, pas moins de sept concerts sont prévus, au profit des Restos du Cœur. Comme chaque année, une cinquantaine d'artistes bénévoles participeront à l'événement : des habitués comme Patrick Bruel, Jenifer, Nolwenn Leroy, Patrick Fiori ou encore Christophe Willem, mais aussi des nouvelles personnalités dont Helena.

Une nouvelle étape pour Helena

Rien ne semble arrêter Helena. Depuis sa sortie remarquée de la Star Academy, la jeune artiste belge enchaîne les succès. Son premier album Hélé, sorti en mars dernier, s'est écoulé à près de 60 000 exemplaires en France, décrochant un disque d'or. Avec ses tubes pop accrocheurs comme Mauvais garçon ou Summer body, elle s'est rapidement imposée comme l'une des figures montantes de la scène musicale francophone.

Et alors qu'elle vient de triompher dans une tournée à guichets fermés à travers la France, avec un premier Olympia le 18 juin dernier, et qu'elle s'apprête à investir les Zéniths à l'automne, une nouvelle aventure s'offre à elle : Helena rejoindra la troupe des Enfoirés en janvier prochain. L'annonce a été faite par Anne Marcassus, directrice artistique du spectacle, qui a confirmé la présence de la chanteuse lors d'une interview. Un choix symbolique, montrant que la nouvelle génération de la chanson française est prête à s'engager pour des causes importantes, tout en prenant part à l'un des événements les plus suivis à la télévision chaque année.

Une artiste engagée pour la bonne cause

Helena aura terminé sa tournée le 20 décembre 2025, à la Sud de France Arena à Montpellier, ce qui lui permettra d'être totalement disponible pour les répétitions et les concerts des Enfoirés. Son engagement auprès de l'association fondée par Coluche marque une nouvelle facette de sa carrière : celle d'une artiste populaire, mais aussi solidaire.