Musique. Pierre Garnier rejoint les Enfoirés : tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux membres et les concerts à venir

En 2024, Pierre Garnier remportait nos cœurs (et la "Star Academy") avec son titre phare Adieu, nous deux. En 2025, il s'offre une nouvelle consécration en rejoignant la mythique troupe des Enfoirés, selon les informations de nos confrères du Parisien. Oui, celle qui nous fait rire, pleurer et chanter chaque année pour la bonne cause. Pierre Garnier ne sera pas seul à faire ses débuts : il sera accompagné de son complice Joseph Kamel, cosignataire de l'hymne 2025 des Enfoirés, Le monde demain, avec une autre Normande, Daysy.

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Jain, Ibrahim Maalouf, François-Xavier Demaison et Alain Chamfort (à 75 ans, premier Enfoiré, bravo l'artiste !) rejoignent également l'aventure.

Sept concerts, 55 artistes, et une ambiance de feu à Montpellier

Préparez vos cordes vocales, car du 14 au 20 janvier, Pérols, près de Montpellier, devient le QG des Enfoirés. Pas moins de 55 artistes seront réunis sur scène pour sept shows qui s'annoncent déjà mémorables. Vous n'avez pas vos places ? Pas de panique : TF1 diffusera une sélection des concerts dans quelques semaines. Date encore inconnue, mais promis, on vous tient au courant.

Parmi les figures emblématiques de la troupe, on retrouvera Patrick Bruel, Zazie, Vianney et Michèle Laroque.

Pierre Garnier et les petits nouveaux : une équipe qui promet

Pierre Garnier n'arrive pas les mains vides. Son acolyte Joseph Kamel, connu pour ses hits Celui qui part et Ton regard, sera de la partie. Jain, la chanteuse toulousaine aux tubes planétaires (Makeba, Alright), pourrait bien surprendre en français, tandis qu'Ibrahim Maalouf promet des solos de trompette mémorables.

Et Alain Chamfort ? A 75 ans, le crooner chic prouve qu'il n'est jamais trop tard pour devenir un Enfoiré.

