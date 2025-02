Musique. Pierre Garnier, Joseph Kamel, Vitaa… Tous se mobilisent pour les Restos du Cœur. Découvrez le clip de l'hymne des Enfoirés 2025 !

Du 14 au 20 janvier, les artistes se sont mobilisés sur scène dans une série de concerts à la Sud de France Arena de Montpellier. Le 7 mars prochain, le spectacle des Enfoirés sera diffusé sur TF1. En attendant, la troupe mise sur l'hymne Le monde demain, une création originale signée par les Normands Joseph Kamel et Daisy, afin de collecter des fonds au profit des Restos du Cœur. Le clip est désormais disponible.

"On construira le monde demain"

L'hymne Le monde demain a été repris en chœur chaque soir lors du spectacle des Enfoirés, avec des hommages à Françoise Hardy et Michel Blanc. "On construira le monde demain / On sera pas toujours d'accord / Mais du moment qu'on s'aime encore / On construira le monde demain / A nous de changer le décor / Sans peur, on est bien plus forts", chantent Nolwenn Leroy, Jérémy Frérot, Shy'm, Patrick Fiori, Pierre Garnier, Santa, Soprano, Amel Bent, Joseph Kamel et Lorie. Tous reprennent ces mots porteurs d'espoir et figurent dans le clip récemment mis en ligne sur YouTube. C'est une vidéo épurée où les paroles s'affichent en arrière-plan dans des teintes variées.

A ce jour, Le monde demain totalise plus de 470 000 écoutes sur les plateformes de streaming. Cette chanson résonnera pendant le spectacle Au Pays des Enfoirés, le 7 mars prochain sur TF1. Le lendemain de la diffusion, les CD et DVD du concert seront disponibles à la vente. Chaque achat représente 17 repas offerts : on compte sur vous !