Musique. Les Enfoirés 2025 : où et quand regarder le spectacle "Au pays des Enfoirés" ?

Cette année, 53 artistes ont répondu présent. Parmi les habitués, on retrouve Patrick Bruel, Zazie, Mimie Mathy ou encore Jean-Louis Aubert. L'édition 2025 accueille aussi de nouvelles voix, comme Pierre Garnier, Ibrahim Maalouf, Jain, Alain Chamfort et Joseph Kamel. Même les frères pongistes Félix et Alexis Lebrun rejoignent la troupe, montrant que l'esprit de solidarité ne se limite pas à la musique.

Un spectacle fort et un album attendu

Enregistré à la Sud de France Arena de Montpellier du 14 au 20 janvier, le concert propose un voyage musical riche en émotions. L'hymne 2025, Le Monde demain, est une création originale signée par les Normands Joseph Kamel et Daisy. L'album du spectacle sortira le 8 mars, permettant à chacun de prolonger la magie tout en soutenant les Restos du Cœur.

Cette année, le répertoire met en lumière des titres marquants interprétés par la troupe, comme Entrer dans la lumière de Patricia Kaas, Love'n'Tendresse d'Eddy de Pretto, Te manquer de Johnny Hallyday ou encore Les murs porteurs de Florent Pagny. Des morceaux plus rock tels qu'Antisocial de Trust et So What de Pink côtoient des classiques comme Belle de Notre-Dame de Paris et Avec le temps de Léo Ferré. Sans oublier la traditionnelle Chanson des Restos, symbole de l'engagement des Enfoirés.

Un engagement toujours plus essentiel

Comme d'habitude c'est TF1 qui diffusera le concert, vendredi 7 mars à 21h10 et disponible en replay sur TF1+. L'album en CD ou DVD sera en vente dans la foulée ; chaque CD et DVD acheté, c'est 17 repas offerts aux Restos du Cœur.

Au-delà du spectacle, Les Enfoirés rappellent l'urgence de la situation des plus précaires. Chaque CD et DVD vendu contribue directement à l'aide alimentaire et aux actions des Restos du Cœur. Plus que jamais, l'engagement de tous est nécessaire pour que la solidarité ne soit pas qu'un spectacle, mais une réalité.