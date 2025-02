Enquête sur les brouteurs. Ils se font passer pour Pierre Garnier pour arnaquer ses fans sur les réseaux sociaux

Pierre Garnier n'a pas le temps de répondre à tous ses fans en messages privés, mais d'autres s'en chargent pour lui… sans son accord. Depuis sa récente célébrité, de faux comptes au nom du vainqueur de la "Star Academy" pullulent sur Facebook et Instagram, usurpant son identité pour approcher ses admiratrices (et ses admirateurs !). Un phénomène loin d'être anecdotique, qui s'inscrit dans une mécanique bien rodée d'escroquerie en ligne orchestrée par des brouteurs.

De Brad Pitt à Pierre Garnier, le même mode opératoire

L'histoire d'Anne a fait le tour des médias. Cette décoratrice d'intérieur de 53 ans a raconté sur Sept à Huit comment elle a été escroquée de 830 000 euros par un faux Brad Pitt. L'homme derrière l'arnaque n'était autre qu'un brouteur, un escroc spécialiste des faux profils et des manipulations sentimentales.

Ces cybercriminels ont des méthodes bien huilées : ils créent des comptes à l'effigie de célébrités, contactent leurs fans isolés et instaurent un climat de confiance en multipliant les attentions. "C'est parfois la seule personne de la journée qui vous demande comment vous allez", explique David, alias Méta-Brouteur, un internaute qui traque ces escrocs sur X (ex-Twitter). Une fois la victime ferrée, ils basculent la conversation sur WhatsApp ou Telegram, où ils tentent de soutirer de l'argent sous divers prétextes.

Pierre Garnier, nouvelle cible des arnaqueurs

Les brouteurs n'ont pas tardé à flairer la poule aux œufs d'or : Pierre Garnier, le phénomène musical du moment, dont la communauté de fans est composée de jeunes femmes et de profils plus âgés, souvent très engagés. Sur Facebook et Instagram, des dizaines de faux comptes émergent chaque jour, reprenant son nom, ses photos et même son style d'écriture. "Pierre Garnier - Officiel", "Pierre Garnier Le Vrai", "Pierre Garnier Messagerie Privée"… Tout est fait pour brouiller les pistes et appâter les fans.

Les comptes se multiplient sur Facebook. - Capture d'écran Facebook

Des faux messages plus vrais que nature

Leur stratégie ? S'infiltrer directement dans les publications qui parlent de Pierre Garnier pour maximiser leurs chances de toucher ses admiratrices. "Salut les amis ! Je crois que je ne réalise pas encore bien ce qu'il m'arrive…", peut-on lire sur certains faux comptes, reprenant presque mot pour mot les posts du chanteur. Certains vont même jusqu'à créditer les photographes pour paraître plus crédibles.

Sur une publication Tendance Ouest à propos de Pierre Garnier, un brouteur tente d'hameçonner une fan qui voit clair dans son jeu. - Capture d'écran Facebook

Une fois la confiance établie, le brouteur engage une conversation en privé. "Merci pour ton soutien, ça me touche beaucoup. J'ai besoin de parler à quelqu'un de sincère", commence-t-il, avant d'entraîner sa victime sur une autre plateforme, là où les contrôles sont plus faibles. Ensuite, vient la demande d'aide financière, souvent sous prétexte d'un problème personnel ou d'un projet secret.

Des publications plus vraies que nature, avec même le crédit des photographes ! - Capture d'écran Facebook

Comment éviter le piège ?

La première règle face à ce genre de sollicitations : ne jamais croire qu'une célébrité viendra vous parler en message privé pour "tisser un lien". Aucun artiste n'a besoin de demander de l'argent à ses fans. Méfiez-vous des fautes d'orthographe, des tournures maladroites et des demandes de conversation sur d'autres plateformes. En cas de doute, signalez immédiatement le compte à Facebook ou Instagram.

Les brouteurs exploitent l'émotion, la solitude et l'admiration pour manipuler leurs cibles. Et avec la popularité fulgurante de Pierre Garnier, le phénomène ne risque pas de s'arrêter demain. Alors, prudence : tous les "Pierre Garnier" qui vous envoient un message ne sont pas celui que vous écoutez en boucle.