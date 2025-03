Les Enfoirés 2025, c'est ce soir. Découvrez les surprises, les absences, les nouvelles têtes et les Normands qui vont faire vibrer la scène !

Cette année, le spectacle des Enfoirés s'annonce grandiose (avec une belle touche de Normandie). Avec 53 artistes sur scène, dont 12 nouveaux venus, le show promet. Parmi les nouvelles recrues, on retrouve Pierre Garnier, notre Normand gagnant de la Star Academy (évidemment). Mais ce n'est pas tout ! Les frères Alexis et Félix Lebrun, stars du ping-pong aux JO de Paris, et la mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel (vous vous souvenez sûrement de sa performance à la cérémonie d'ouverture des JO) apportent une touche sportive et lyrique à l'événement. Sans oublier Antoine Dupont, le rugbyman star, qui revient pour une deuxième participation.

Les nouveautés 2025 : moins de sketchs, plus de magie !

Cette année, les Enfoirés ont décidé de se renouveler. Vols, passerelles, jeux de lumière… Selon Télé loisirs, le spectacle mise sur la technologie pour éblouir le public. Les sketchs, moins nombreux, laissent la place à de fausses pubs tournées en coulisses, qui seront diffusées pendant le concert. Un mélange d'humour et de performances vocales qu'on a hâte de découvrir.

Le nouvel hymne des Enfoirés : "Le monde demain", une chanson pleine d'espoir (et normande !)

L'hymne 2025, intitulé Le monde demain, a été coécrit par Joseph Kamel et Daysy, deux nouvelles recrues (normandes !) de la troupe, qu'on adore à Tendance Ouest. L'hymne porte un message d'espoir et de solidarité, parfait pour l'esprit des Enfoirés.

Les absences marquantes : Slimane, Zaz, Nicolas Canteloup…

Comme chaque année, certaines têtes connues manquent à l'appel. Slimane, accusé de violences sexuelles, est officiellement absent pour des raisons de tournée internationale. Zaz, occupée par The Voice, et Nicolas Canteloup, fidèle depuis 2012, ne seront pas non plus de la partie. Mais pas de panique, les nouvelles recrues compensent largement.

Les Normands à l'honneur : Pierre Garnier, Joseph Kamel, Daysy et Alain Chamfort

Cette année, les Normands sont bien représentés sur la scène des Enfoirés. Pierre Garnier fait ses premiers pas dans la troupe après son triomphe à la Star Academy. Joseph Kamel et Daysy, coauteurs de l'hymne 2025, apportent leur talent d'écrivain, tandis qu'Alain Chamfort, à 75 ans, fait sa première apparition dans le show. De quoi faire rayonner la région (et pour la bonne cause) !