Justice. Un ancien technicien accuse Slimane : une enquête ouverte pour harcèlement sexuel aggravé

• MISE A JOUR JEUDI 7 NOVEMBRE. Comme le relatent nos confrères du Figaro, une enquête a été ouverte pour "harcèlement sexuel aggravé" par le parquet de Saint-Etienne, les faits suspecté ayant eu lieu dans la capitale du département de la Loire.

Slimane est à nouveau sous les feux des projecteurs. Mais cette fois-ci, l'artiste aux réussites multiples, dernière voix française de l'Eurovision et juré dans l'émission The Voice Kids, ne l'est pas pour les bonnes raisons. Selon Le Parisien, une plainte pour harcèlement sexuel a été déposée par un de ses anciens techniciens.

Une étreinte imposée et des vidéos à caractère sexuel

Les faits remontent à fin 2023. Dans la nuit du 17 au 18 décembre, à Saint-Etienne, à l'occasion d'une fête organisée par l'équipe pour marquer la fin de la première partie de la tournée "Cupidon Tour", le plaignant aurait été "bloqué contre un mur" par l'artiste qui lui aurait imposé une "étreinte", lui expliquant qu'il souhaitait une relation sexuelle avec lui, avant de l'entraîner dans sa loge malgré les refus du technicien.

L'affaire aurait pu en rester là, mais, les heures suivantes, le plaignant aurait reçu de la part de l'artiste - toujours selon nos confrères du Parisien - de multiples messages et vidéos à caractère sexuel.

Une plainte un an après les faits

Depuis les faits présumés, Slimane n'a cessé de gagner en popularité : Eurovision, The Voice Kids, performance pour l'ouverture des Jeux olympiques et un dernier single, "Mon Amour", certifié disque de diamant pour ses 500 000 ventes.

Si les faits de harcèlement sexuel étaient retenus, il risquerait jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000€ d'amende. Le technicien a, de son côté, quitté la tournée dès le lendemain des faits dénoncés.