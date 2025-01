Podcast. Secrets de Normands : trois bonnes raisons d'écouter le premier épisode avec Pierre Garnier

Soyons honnêtes, on adore tous les podcasts, mais parfois, ça peut être long. Très long. "Secrets de Normands", c'est tout l'inverse : un format court, fun, qui va droit au but… et surtout, qui révèle des secrets croustillants. Parce qu'entre nous : on adore les gossips. Et pour inaugurer cette nouvelle aventure, qui de mieux que Pierre Garnier, le Normand que tout le monde s'arrache ? On a hâte de découvrir ses secrets !

1. Pour découvrir son gros mot préféré

Avouez-le, on adore découvrir le petit côté caché des gens, surtout quand ils semblent aussi sages et gentils que Pierre Garnier, avec ses airs de gendre idéal. Mais alors, quel serait son gros mot préféré ? Comment peut-il bien jurer quand il se cogne l'orteil ou renverse son café ? On veut tout savoir sur le côté démon de l'ange, et "Secrets de Normands" est là pour lever le voile.

2. Pour l'écouter vendre la Normandie comme personne

"La Côte d'Azur du Nord." Oui, c'est comme ça que Pierre Garnier décrit notre belle région. Et franchement, il n'a pas tort. Entre ses lieux préférés, ses anecdotes, et son amour inconditionnel pour la Normandie, il pourrait convaincre n'importe qui de poser ses valises ici. Bonus : ses trois raisons d'aimer la Normandie sont à encadrer (et à ressortir à vos amis parisiens).

3. Pour connaître le chanteur préféré de votre chanteur préféré

Pierre Garnier, ce n'est pas juste un chanteur, c'est aussi un fan. Dans cet épisode, il partage ses inspirations, ses artistes favoris, et même quelques albums qui tournent en boucle dans sa playlist. Et si, vous aussi, vous aviez la même playlist que Pierre Garnier ?

• A écouter ici ou ci-dessous