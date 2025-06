Musique. La troupe des Enfoirés revient à Paris en 2026

L'annonce était très attendue par les fans et c'est officiel : les Enfoirés seront de passage à Paris du mardi 13 au lundi 19 janvier 2026.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Enfoirés (@enfoiresofficiel)

C'est dans l'Accor Arena que les artistes uniront leurs voix pour soutenir les Restos du cœur. La salle, emblématique et familière de la troupe, avait déjà accueilli le spectacle en 2020, 2016 ou encore 2013. Cette nouvelle édition devrait une fois de plus mêler musique, émotion et humour, portée par une cinquantaine d'artistes fidèles ou nouveaux venus. Patrick Bruel, Jenifer, Mimie Mathy ou encore Zazie sont attendus sur scène, comme à chaque rendez-vous solidaire.

Rendez-vous en octobre pour l'ouverture de la billetterie

Si les dates sont désormais connues, les billets, eux, ne seront mis en vente qu'en octobre 2025. Un moment toujours scruté, tant les places partent vite. En 2025, le spectacle Au pays des Enfoirés avait rempli les gradins de la Sud de France Arena de Montpellier et séduit 8,4 millions de téléspectateurs sur TF1. Côté musique, l'album s'était écoulé à près de 100 000 exemplaires en un mois.

On peut imaginer que l'effet "Paris" permettra à l'édition 2026 de battre de nouveaux records, au service d'une cause toujours aussi essentielle.