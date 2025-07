Musique. Après 10 ans d'absence, Jean-Jacques Goldman fait son come-back avec les Enfoirés !

Jean-Jacques Goldman, discret depuis une décennie, surprend tout le monde en réapparaissant pour raconter l'histoire des Enfoirés. Ce retour symbolique se fait dans le cadre d'un documentaire exceptionnel diffusé en prime time. Disparu des écrans depuis le 11 mars 2016, date de sa dernière apparition télévisée lors d'un concert des Enfoirés, Jean-Jacques Goldman annonçait, cette année-là, quitter son rôle de "chef d'orchestre" du spectacle, après 30 ans à incarner l'âme du collectif. Se jugeant "trop âgé pour continuer" et souhaitant "vivre d'autres aventures", il s'est retiré de la scène et des studios.

Depuis, il a adopté une vie plus discrète, rythmée par des randonnées avec sa femme Nathalie, des Noëls en famille dans les Alpes ou même des escapades à Saint-Vaast-la-Hougue, en Normandie, où il a été aperçu dans un hôtel sans être reconnu, jusqu'au moment de régler sa note.

Une interview exclusive pour raconter une histoire

TF1 a réussi à convaincre Jean-Jacques Goldman de revenir pour un projet exceptionnel : Les Enfoirés, le doc, un documentaire retraçant l'histoire de cette troupe unique. L'artiste a accordé environ une heure d'interview exclusive, où il revient notamment sur la création rapide et inspirée de La chanson des Restos, écrite à la demande de Coluche.

Le reportage rassemblera plus de 50 artistes et témoins : Patrick Bruel, Francis Cabrel, Amel Bent, Mimie Mathy, Marc Lavoine, Zazie, Michel Sardou, Muriel Robin, et bien d'autres. Des images d'archives et des témoignages inédits viendront enrichir ce récit collectif. Rendez-vous en mars 2026 pour découvrir ce documentaire inédit !