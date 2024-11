Musique. Helena dévoile "Mauvais Garçon", un single qui marque le début d'un nouveau virage musical

Ce mercredi 20 novembre 2024, Helena a sorti un nouveau single. Mauvais garçon est disponible sur toutes les plateformes depuis minuit. Elle avait dévoilé un teaser alléchant de ce titre sur ses réseaux sociaux. Filmée de dos dans une ambiance nocturne et baignée de lumière rouge, elle apparaît vêtue d'un perfecto en cuir et colle une affiche portant l'inscription : "Recherche un garçon gentil, récompense à la clé."

Un titre qui était très attendu par ses fans

Après Aimée pour de vrai, Summer Body, qui a cumulé plus de 18 millions d'écoutes dans le monde et qui a touché le cœur du public cet été, ou encore Nouveau Cœur, la chanteuse belge de 22 ans sort Mauvais garçon. En collaboration avec Vincha, Jonathan Cagne et Romain Botti, ce titre raconte sa relation toxique avec un "mauvais garçon" qu'elle a du mal à quitter. Elle explique : "C'est une chanson qui explore la toxicité que l'on peut subir dans une relation, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Vous avez certainement déjà vu ces situations où l'on observe quelqu'un autour de nous et on se demande : 'Mais pourquoi elle ne le quitte pas ? Comment elle peut rester avec ?' Je me suis souvent posé ces questions, jusqu'au jour où j'ai vécu cette réalité moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point un mauvais garçon pouvait détruire tout ce qu'il y avait de beau en moi. "

Mais, pas question pour la jeune femme de s'apitoyer sur son sort et de proposer une chanson triste à son public ! "Etre une bad girl face à un looser, c'était beaucoup plus cool", dit-elle sur Instagram. Cette chanson, qu'elle qualifie comme un ovni dans sa discographie, marque une nouvelle ère et les prémisses de son album, dont on ne connaît pas encore la date de sortie.

Helena va partir à la rencontre de son public pour une tournée en 2025. La date de l'Olympia à Paris, le 18 juin 2025, affiche déjà complet. Cette série de concerts passera par la Normandie. Vous pourrez la retrouver le 23 avril 2025 à l'Espace de Forges à Forges-les-Eaux (Eure), puis le 6 mai 2025 à Tinchebray, à la Salle Colys Haie (Orne). Elle sera également le 15 novembre au Zénith de Rouen et le 14 décembre 2025 au Zénith de Caen. Près de la Normandie, elle donnera un show à la salle Antarès du Mans, le 12 décembre 2025.