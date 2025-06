Musique. Kyo surprend ses fans en plein concert : le groupe annonce un nouvel album à venir et dévoile un titre inédit !

A l'occasion de leur tournée Le Chemin - 20 ans, célébrant deux décennies depuis la sortie de leur album emblématique, le groupe français a offert un show mémorable devant une salle comble. Entre reprises de classiques comme Dernière danse ou Je cours, et la présence exceptionnelle de leurs invités Nuit Incolore et Sita, les fans étaient conquis.

Surprise pour les fans : un nouvel album va voir le jour

En milieu de concert, Kyo a révélé la sortie prochaine de son nouvel album intitulé "Ultraviolent", prévue pour le 31 octobre. L'annonce a été officialisée simultanément sur leurs réseaux sociaux, avec une pochette fleurie contrastant avec le titre sombre.

Cerise sur le gâteau, un premier morceau inédit, K17, a été interprété en live. Ce titre, aux sonorités agitées et sombres, flirtant avec le rap et évoquant l'univers d'Indochine, laisse entrevoir un virage plus rock et audacieux pour le groupe.

Après le succès de leur dernier album "La part des lions" en 2021, Kyo semble prêt à surprendre une nouvelle fois !