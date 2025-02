Concert. Indochine : 20 nouvelles dates annoncées pour leur "Arena Tour"

Nicola Sirkis et sa bande sont actuellement en pleine tournée avec leur "Arena Tour". Ils sillonnent la France avec déjà 69 dates de programmées et 670 000 spectateurs qui pourront aller applaudir Indochine.

Mais le groupe ne compte pas s'arrêter là puisqu'il vient d'ajouter 20 nouvelles dates afin de répondre à la forte demande des fans. La tournée va donc être prolongée jusqu'en février 2026. Indochine va se produire pour deux représentations supplémentaires à Lyon, Toulouse, Dijon, Orléans, Clermont-Ferrand, Nantes, Bordeaux, Douai, Epernay et Rouen.

Deux nouvelles dates

En effet, le groupe, déjà programmé les 6, 7, 9 et 10 mai 2025, se produira au Zénith de Rouen pour deux dates de plus les 21 et 22 novembre 2025. Les billets seront mis en vente vendredi 7 février à partir de 10h.

Avec ces nouvelles dates, Indochine va donc proposer 89 concerts au total, soit la deuxième plus longue tournée du groupe après "Paradize Tour" et ses 96 dates entre 2002 et 2004. La formation pourrait ainsi atteindre le million de spectateurs.