Près de Pont-Audemer. Un parapentiste reste bloqué dans un arbre

Sécurité. Un parapentiste s'est retrouvé bloqué dans un arbre, dimanche 24 août à Marais-Vernier. Les pompiers lui ont porté secours.

Publié le 25/08/2025 à 08h47 - Par Gilles Anthoine
Un parapentiste de 72 ans s'est retrouvé bloqué dans un arbre. Les pompiers sont intervenus pour le secourir. - Illustration

Une grosse frayeur pour cet homme de 72 ans. Dimanche 24 août, il faisait du parapente au-dessus de Marais-Vernier, près de Pont-Audemer. L'individu a fini son vol dans un arbre, chemin du Roy un peu avant 17h30. Il s'est retrouvé bloqué à 25 mètres de hauteur.

Redescendu en douceur

Les pompiers ont déployé sur place une équipe spécialisée en milieux périlleux. Le parapentiste a pu être redescendu en toute douceur. L'homme n'a pas été blessé.

L'intervention a mobilisé onze sapeurs-pompiers.

