Près de Pont-Audemer. Un parapentiste reste bloqué dans un arbre

Une grosse frayeur pour cet homme de 72 ans. Dimanche 24 août, il faisait du parapente au-dessus de Marais-Vernier, près de Pont-Audemer. L'individu a fini son vol dans un arbre, chemin du Roy un peu avant 17h30. Il s'est retrouvé bloqué à 25 mètres de hauteur.

• A lire aussi. Eure. Une octogénaire meurt dans un face-à-face entre sa voiture et un poids lourd

Redescendu en douceur

Les pompiers ont déployé sur place une équipe spécialisée en milieux périlleux. Le parapentiste a pu être redescendu en toute douceur. L'homme n'a pas été blessé.

L'intervention a mobilisé onze sapeurs-pompiers.