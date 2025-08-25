Près de Pont-Audemer. Un parapentiste reste bloqué dans un arbre

Une grosse frayeur pour cet homme de 72 ans. Dimanche 24 août, il faisait du parapente au-dessus de Marais-Vernier, près de Pont-Audemer. L'individu a fini son vol dans un arbre, chemin du Roy un peu avant 17h30. Il s'est retrouvé bloqué à 25 mètres de hauteur.
Redescendu en douceur
Les pompiers ont déployé sur place une équipe spécialisée en milieux périlleux. Le parapentiste a pu être redescendu en toute douceur. L'homme n'a pas été blessé.
L'intervention a mobilisé onze sapeurs-pompiers.
