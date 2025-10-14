En ce moment PLEASE FORGIVE ME BRYAN ADAMS
Basketball. Une subvention de 18 000 euros pour le nouveau club d'Alençon

Sport. Le conseil municipal d'Alençon a voté, lundi 13 octobre, une subvention exceptionnelle de 18 000 euros pour aider l'Alençon Damigny Basket (ADB) 61, qui succède à l'USBDA, à se développer.

Publié le 14/10/2025 à 11h51 - Par Martin Patry
Le conseil municipal d'Alençon a voté une subvention de 18 000 euros pour aider l'ADB 61, qui succède à l'USBDA. - Martin Patry

C'est un feuilleton qui n'en finit pas. Plus d'un mois après son placement en liquidation judiciaire, après la relégation de son équipe première féminine en ligue régionale, l'USBD Alençon n'a pas encore disparu. Une situation qui ralentit le développement de l'ADB 61, nouveau club de basket de la ville.

• A lire aussi. Basket. "On ne voulait pas que ça se termine" : après la liquidation judiciaire de l'USBD Alençon, un nouveau projet avec l'ADB 61

Accompagner les licenciés

Pour permettre aux licenciés du nouveau club, qui évoluent encore sous la bannière de l'USBDA, à poursuivre leur activité sportive, l'ensemble du conseil municipal de la Ville d'Alençon a voté une subvention de 18 000 euros, lundi 13 octobre. Ce vote fait suite à un long dialogue entre les élus et les membres de l'ADB 61, selon le directeur du cabinet du maire.

