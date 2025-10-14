Basketball. Une subvention de 18 000 euros pour le nouveau club d'Alençon

C'est un feuilleton qui n'en finit pas. Plus d'un mois après son placement en liquidation judiciaire, après la relégation de son équipe première féminine en ligue régionale, l'USBD Alençon n'a pas encore disparu. Une situation qui ralentit le développement de l'ADB 61, nouveau club de basket de la ville.

Accompagner les licenciés

Pour permettre aux licenciés du nouveau club, qui évoluent encore sous la bannière de l'USBDA, à poursuivre leur activité sportive, l'ensemble du conseil municipal de la Ville d'Alençon a voté une subvention de 18 000 euros, lundi 13 octobre. Ce vote fait suite à un long dialogue entre les élus et les membres de l'ADB 61, selon le directeur du cabinet du maire.