Basket. "Reconstruire pour revenir plus forts" : pas de NF1 pour les joueuses de l'USBD Alençon

Sport. Malgré les nombreux recours déposés par le club pour échapper au niveau régional, les féminines de l'USBD Alençon vont bel et bien quitter le monde professionnel, à l'entame de la saison 2025-2026. L'ultime demande auprès du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), pour permettre au club d'évoluer en championnat de France de National féminine 1, n'a pas porté ses fruits. 

Publié le 02/09/2025 à 16h05 - Par Martin Patry
Ce sera le championnat Régional pour les féminines de l'USBD Alençon. - Martin Patry

C'est la fin d'un long feuilleton. Rétrogradées en ligue régionale par la commission de contrôle de gestion de la Fédération française de basketball fin juin, les joueuses de l'USBD Alençon vont quitter le monde professionnel malgré une première saison en Ligue 2 féminine (LF2) plus que réussie. 

"Une décision injuste"

La direction aura tout fait pour essayer de sauver son club. Après un recours pour rester en Ligue 2 rejeté, l'USBDA a fait une ultime demande au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour permettre à son équipe féminine d'évoluer en championnat de France de National féminine 1 (NF1) à l'entame de la saison 2025-2026. En vain. 

Ce ne sera pas non plus le NF1 pour les Alençonnaises. La Fédération française de basketball a confirmé, début septembre, la relégation de l'équipe première de l'USBDA en championnat Régional. "Cette décision des instances de basket est injuste, écrit le club dans un communiqué. Malgré l'engagement des joueuses, du staff, des salariés, des bénévoles et de tout l'écosystème du club, nous n'avons pas réussi à nous maintenir au niveau professionnel et de son exigence financière", ajoute-t-il, assurant que la Communauté urbaine d'Alençon (CUA) s'était également engagée à mettre gratuitement le parc des expositions Anova à disposition de l'équipe. 

Un nouveau chapitre

Dans son communiqué, l'USBDA déplore "un moment difficile mais pas une fin". Le club souhaite se reconstruire, notamment à travers son école de basket, son projet de centre d'entraînement U18 France et "une gestion saine et ambitieuse".

L'ensemble du club compte sur le soutien des supporters pour redresser la barre.

