En ce moment KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR GUNS N'ROSES
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Alençon. Nationale féminine 1 ou division régionale : le club de basket bientôt fixé sur son sort

Sport. L'USBD Alençon passe devant la commission du comité national olympique et sportif français, le 19 août. Après sa relégation de Ligue 2 féminine, le club de basket espère pouvoir être repêché en Nationale 1.

Publié le 11/08/2025 à 10h57 - Par Simon Lebaron
Alençon. Nationale féminine 1 ou division régionale : le club de basket bientôt fixé sur son sort
Le dénouement de plusieurs recours pour éviter une relégation en division régionale approche pour les basketteuses alençonnaises.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le rendez-vous est noté au calendrier de tous les dirigeants, licenciés, bénévoles et supporters de l'USBDA. Le club de basket d'Alençon est attendu devant la commission du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), mardi 19 août à 14h. Cette audition est le dernier espoir pour voir les féminines jouer la prochaine saison en Nationale 1 (NF1), premier échelon amateur. Pour l'heure, le club de basket est rétrogradé en division régionale, à cause d'un déficit financier à l'issue de sa première saison en ligue professionnelle.

Après un recours pour rester en Ligue 2 balayé, la direction du club et le conseil d'administration ont travaillé "en collaboration avec la Fédération française de basketball, sur un projet NF1, avec un plan financier solide afin d'assurer la pérennité du club, protéger ses emplois et assurer la continuité de la pratique du basket à Alençon", indique l'USBDA sur sa page Facebook.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Aspirateur industriel puissant
Aspirateur industriel puissant Argenteuil (95100) 655€ Découvrir
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne
Buffet en bois tendre Ancien - Restauration moderne Argenteuil (95100) 600€ Découvrir
Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 16 Pro Argenteuil (95100) 799€ Découvrir
MATELAS BIEN FERME
MATELAS BIEN FERME Villeneuve-d'Ascq (59491) 70€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Alençon. Nationale féminine 1 ou division régionale : le club de basket bientôt fixé sur son sort
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple