Alençon. Nationale féminine 1 ou division régionale : le club de basket bientôt fixé sur son sort

Le rendez-vous est noté au calendrier de tous les dirigeants, licenciés, bénévoles et supporters de l'USBDA. Le club de basket d'Alençon est attendu devant la commission du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), mardi 19 août à 14h. Cette audition est le dernier espoir pour voir les féminines jouer la prochaine saison en Nationale 1 (NF1), premier échelon amateur. Pour l'heure, le club de basket est rétrogradé en division régionale, à cause d'un déficit financier à l'issue de sa première saison en ligue professionnelle.

Après un recours pour rester en Ligue 2 balayé, la direction du club et le conseil d'administration ont travaillé "en collaboration avec la Fédération française de basketball, sur un projet NF1, avec un plan financier solide afin d'assurer la pérennité du club, protéger ses emplois et assurer la continuité de la pratique du basket à Alençon", indique l'USBDA sur sa page Facebook.