Condé-sur-Sarthe. Du basket pour favoriser l'intégration sociale

Ils viennent d'Ukraine, du Congo ou encore du Soudan. Vendredi 18 octobre, une trentaine de personnes ont participé à une séance de basketball, organisée dans le cadre de la semaine de l'intégration. "Le but, c'est de favoriser leur intégration sociale", explique Benjamin Monnier, formateur de français et de langues étrangères au centre La Boîte aux lettres, à Alençon. "Le sport, ça fait travailler la communication et l'esprit d'équipe", poursuit-il.

"Une façon différente d'apprendre la langue française"

Organisée partout en France, la semaine de l'intégration a pour objectif de promouvoir les différents dispositifs mis en place pour accompagner les immigrés dans leur parcours d'intégration, de l'apprentissage de la langue française à la recherche d'un emploi. "Au centre, on a des personnes qui ne sont pas scolarisées et pour qui c'est très difficile de rester assis sur une chaise pendant plusieurs heures. Le sport, c'est une façon différente d'apprendre la langue, car c'est tout un vocabulaire", confie Benjamin Monnier.

L'activité a plu à la plupart des participants. "C'est génial d'apprendre quelque chose qu'on ne connaît pas", confie Nada Kabil, qui a pratiqué le basket pour la première fois vendredi 18 octobre. Les sportifs du jour ont aussi pu compter sur l'expérience de Cassandra Vêtu, capitaine de l'équipe féminine de l'USBD Alençon, pour apprendre les bases du basket. "C'est un moyen très ludique et sympa de passer du temps ensemble. Il y a un mélange de cultures et c'est vraiment top", conclut-elle.