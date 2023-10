Alençon. Semaine de l'intégration : "Pour avoir un travail, tu dois parler français", explique un primo-arrivant afghan

Du lundi 16 au vendredi 20 octobre, c'est la semaine de l'intégration. Ces cinq jours sont destinés à mettre en avant les différentes manières d'aider à l'intégration des primo-arrivants dans l'Orne. La semaine a débuté par la visite de l'atelier de réinsertion Atre à Alençon, lundi 16 octobre.

Par la suite, Nour Almejbel et Molstafa Mirzae ont témoigné de leur parcours depuis leur arrivée en France, respectivement en 2017, de Syrie et en 2021, d'Afghanistan. Ils bénéficient des services de l'association "La maison des mots" à Argentan pour apprendre le français. "C'est important si tu habites en France de devoir parler français, écrire et comprendre. C'est la première étape. Pour avoir un travail, tu dois parler français", constate le jeune afghan de 24 ans.

La certification B1 de français et le permis B en poche, la Syrienne a signé lundi après-midi son premier contrat professionnel en tant qu'aide à domicile. Molstafa, lui, espère obtenir sa certification en décembre avant de poursuivre une formation en électricité du bâtiment.