Seine-Maritime. Le plan Grand froid maintenu dans le département

Environnement. Le département de Seine-Maritime maintient le plan Grand froid ce vendredi 26 décembre. Les températures sont inférieures aux normales de saison. Près de 390 places d'hébergement sont activées.

Publié le 26/12/2025 à 08h41 - Par Gilles Anthoine
Le plan Grand froid est maintenu en Seine-Maritime. Les températures, en cette période de Noël, sont inférieures aux normales de saison. - Pexel

Au regard des prévisions météorologiques, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de maintenir l'activation du plan d'urgence hivernale au niveau "temps froid" sur l'ensemble du département.

Le département est placé en vigilance jaune pour le phénomène "grand froid" ce vendredi 26 décembre, avec des températures inférieures aux normales de saison et des minimales nocturnes négatives.

Renforcement de l'hébergement d'urgence

Le niveau "temps froid" permet le renforcement des dispositifs de mise à l'abri et d'hébergement sur l'ensemble du territoire seinomarin.

A ce titre, près de 390 places d'hébergement sont activées, notamment sur les territoires du Havre Seine Métropole et de la Métropole Rouen Normandie, avec l'ouverture ou le maintien des sites Guy Moquet et Jacques Monod au Havre, ainsi que l'ancienne école Colette Yver (accueil de femmes et familles avec enfants) et le gymnase Graindor à Rouen.

Par ailleurs, les maraudes et les accueils de jour sont renforcés sur l'ensemble du département afin d'aller à la rencontre des personnes sans abri ou en situation de grande précarité.

Le 115

Toute personne repérant une personne sans abri ou en difficulté est invitée à contacter le 115, numéro d'urgence sociale, afin de permettre une prise en charge rapide.

