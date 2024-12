Normandie. Coup de froid ce week-end, pluie pour le Nouvel An… Le point sur la météo dans la région

Manteau, écharpe, bonnet et gants : n'oubliez rien ! Samedi 28 décembre, les températures vont nettement baisser en Normandie.

De 1 °C à 5 °C

Dans la matinée, le thermomètre affichera 1 °C à Lisieux (Calvados), Mortagne-au-Perche (Orne), Yvetot, Bolbec ou Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime) et une grande partie de l'Orne. Il fera 2 °C dans le sud-Manche tandis que les maximales seront à retrouver du côté du Cotentin (5 °C).

L'après-midi, le mercure oscillera entre 2 °C dans une majeure partie de l'Orne et 7 °C dans le Cotentin. Il fera jusqu'à 5 °C sur les littoraux calvadosien et seinomarin.

Le ciel, lui, restera nuageux toute la journée.

Le retour de la douceur

Ce coup de froid s'annonce temporaire puisque les températures doivent remonter dès dimanche 29 décembre de 3 °C dans l'Orne jusqu'à 8 °C à Cherbourg le matin, et de 4 °C à 10 °C l'après-midi dans la région.

Et pour le Nouvel An ? Les températures seront plus automnales qu'hivernales, avec, mardi 31 décembre, un thermomètre qui affichera plus de 10 °C dans une partie de la région (10 °C à Caen, Le Havre et Fécamp, 11 °C à Saint-Lô, 12 °C à Cherbourg). Les températures les plus fraîches sont attendues dans l'Orne (6 °C dans le Perche, 7 °C à Alençon) et dans l'Eure (7 °C à Evreux).

La pluie pour commencer 2025

Mercredi 1er janvier, rares seront les territoires où le mercure descendra en dessous des 10 °C. Mauvaise nouvelle : les pluies seront de retour dans la Manche et une partie de l'Orne dès la soirée du mardi 31 décembre avant de s'étendre sur toute la région le lendemain… Il y a mieux pour aborder la nouvelle année !

Aucune vigilance - vents, neige, inondations, orages - n'est d'actualité pour le moment.