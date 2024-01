Normandie. Des températures bien en dessous de 0°C dans la nuit

Une vague de froid passe ces derniers jours sur la Normandie. Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 janvier, les températures sont descendues bien en dessous de 0°C dans la région. Il est possible de suivre l'évolution du thermomètre sur les sites de météorologie.

Jusqu'à -10 à Flers

Selon Météociel, il a fait jusqu'à -8°C à Saint-Clément dans le sud-Manche, vers Mortain-Bocage et -6 à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Pour l'Orne, le mercure est descendu à -10 à Flers vers 7h30 du matin, -9 à Tanques du côté d'Argentan. Plus largement, tout l'ouest de ce département a eu le droit à une poche de froid. Dans le Calvados, c'est plus l'est qui a été touché, avec -7 à Lisieux, Dozulé ou encore -6 à Deauville et Livarot.

Voici la carte des températures minimales en Normandie relevée par le site Météociel entre vendredi 19 janvier 18h et samedi 20 janvier 6h. - Météo Ciel

Dans l'Eure et la Seine-Maritime

Dans l'Eure, en fin de nuit, c'est dans le nord du département qu'il a fait le plus froid avec -8°C à Boulleville près de Pont-Audemer. Dans la nuit, vers 4h du matin, il a aussi fait -8, mais du côté de Bernay. En Seine-Maritime, il faisait -7 à Eu dans le nord-est du département en fin de nuit et -6 à Saint-Romain-de-Colbosc et Goderville. Plus tôt dans la nuit, vers minuit, il a fait -8 à Forges ou Cuy-Saint-Fiacre et vers 3h du matin -7 à Petiville et Jumiège.