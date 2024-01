Météo en Normandie. Le froid fait son retour pendant plusieurs jours : les températures département par département

Le froid fait son retour en Normandie. Après plusieurs jours de douceur mais surtout de pluies et d'inondations, le mercure va brutalement baisser et le temps redevenir sec à compter du samedi 6 et surtout du dimanche 7 janvier.

Voici les prévisions pour les jours à venir, département par département.

Dans la Manche

• Samedi 6 janvier : il fera 3°C le matin à Avranches, 4°C dans le centre-Manche et jusqu'à 7°C dans le Cotentin, à Saint-Germain-des-Vaux. L'après-midi, le thermomètre devrait grimper jusqu'à 8°C au maximum dans le département. Temps ensoleillé et sec.

• Dimanche 7 janvier : le mercure descendra jusqu'à 1°C le matin dans le sud-Manche, notamment à Saint-Hilaire-du-Harcouët et Avranches. Il fera 2°C dans le centre-Manche et entre 3 et 6°C dans le Cotentin. L'après-midi, il ne fera pas plus de 7°C dans le département. Temps ensoleillé et sec.

• Lundi 8 janvier : le thermomètre affichera -1°C le matin à Saint-Hilaire-du-Harcouët, 0°C le matin à Granville, Coutances et Saint-Lô et jusqu'à 4°C dans le Cotentin. Il fera entre 1°C et 5°C l'après-midi. Eclaircies dans le centre et sud-Manche, pluie dans le Cotentin.

• Mardi 9 janvier : attention aux températures glaciales ! Il fera -5°C à Granville, -4°C à Coutances. La température la plus douce sera à chercher du côté de Montebourg (0°C). L'après-midi, il fera entre 0 et 4°C, avec un temps sec.

Dans le Calvados

• Samedi 6 janvier : il fera 6°C le matin à Caen et les températures oscilleront entre 4°C (Vire, Lisieux, Condé-sur-Noireau) et 8°C (Varaville). Peu d'évolution dans l'après-midi. Pluies éparses sur une grande partie du département.

• Dimanche 7 janvier : le matin, il fera entre 2°C (Pont-L'Evêque, Lisieux, Condé-sur-Noireau) et 7°C (Vierville-sur-Mer), avec 4°C à Caen. L'après-midi, il fera entre 4 et 8°C. Temps ensoleillé et sec.

• Lundi 8 janvier : il fera entre -3°C le matin (Lisieux, Sainte-Foy-de-Montgommery) et 3°C (Vierville-sur-Mer), avec -1°C à Caen. L'après-midi, les températures oscilleront entre -1 et 4°C.Temps sec dans le sud et à l'est du département, des pluies attendues dans le nord du département.

• Mardi 9 janvier : le matin, il fera -4°C à Vire et Condé-sur-Noireau, -3°C à Sainte-Honorine-de-Ducy, -1°C à Caen et 0°C à Courseulles, avec un temps ensoleillé. Entre -1°C et 2°C l'après-midi.

Dans l'Orne

• Samedi 6 janvier : le matin, il fera 4°C sur une grande partie du département, avec de la brume. Entre 5 et 6°C l'après-midi, avec de la pluie à l'ouest et un temps ensoleillé à l'est.

• Dimanche 7 janvier : les températures oscilleront entre 1 et 2°C dans le département. Temps ensoleillé sur le territoire. Il fera entre 3 et 5°C l'après-midi.

• Lundi 8 janvier : le matin, il fera entre -4°C à Echauffour et 0°C à Alençon, en passant par -3°C à Mortagne-au-Perche et L'Aigle et -1°C à Argentan. Eclaircies, pas de pluies. L'après-midi, le mercure oscillera entre 0°C et -3°C.

• Mardi 9 janvier : enfilez un manteau chaud pour sortir mardi matin. Il fera -4°C à Echauffour, Domfront, Flers et Mortagne-au-Perche et -3°C à Argentan et Alençon. L'après-midi, il fera entre -2°C et 0°C, avec un beau soleil sur tout le département.

En Seine-Maritime

• Samedi 6 janvier : il fera 4°C le matin sur une grande partie du département, de Saint-Pierre-lès-Elbeuf à Yvetot en passant par Rouen et Bolbec, et jusqu'à 7°C sur la côte (Fécamp). Eclaircies sur une majeure partie du territoire. L'après-midi, les minimales seront de 5°C (Yvetot, Neufchâtel-en-Bray), les maximales de 7°C (Fécamp, Dieppe, Le Havre).

• Dimanche 7 janvier : le matin, il fera froid à Blangy-sur-Bresle (1°C), Rouen et Bolbec (2°C) tandis que le temps sur le littoral sera un peu plus doux (4°C à Dieppe, 5°C au Havre, 7°C à Fécamp). Peu d'évolutions l'après-midi, même si le temps ensoleillé laissera place à quelques nuages.

• Lundi 8 janvier : il fera -3° à Etaimpuis, Ry et Aumale, -2°C à Neufchâtel-en-Bray, -1°C à Yvetot, Bolbec et au Havre, 0°C à Rouen et 2°C à Fécamp. Aucune pluie prévue. Il fera entre -3 et 1°C l'après-midi.

• Mardi 9 janvier : le mercure évoluera entre -4°C le matin à Notre-Dame-d'Aliermont et 1°C à Fécamp, avec 0°C à Yvetot, Rouen et Le Havre. L'après-midi, les températures oscilleront entre -2°C et 2°C. Temps ensoleillé.

Dans l'Eure

• Samedi 6 janvier : 4°C le matin dans le département, entre 5 et 6°C l'après-midi. Pas de pluie attendue.

• Dimanche 7 janvier : entre 1°C et 2°C le matin, entre 3°C et 5°C l'après-midi, avec un temps généralement ensoleillé malgré quelques pluies attendues dans l'ouest du département.

• Lundi 8 janvier : le matin, les minimales seront à -3°C (Verneuil-sur-Avre, Rugles, Thevray), les maximales à -1°C (Vernon, Les Andelys). Peu d'évolutions l'après-midi. Nuageux.

• Mardi 9 janvier : entre -3°C (Verneusses) le matin et 0°C (Vernon et Evreux). Peu d'évolutions l'après-midi avec un temps ensoleillé.