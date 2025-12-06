Déville-lès-Rouen. Une jeune femme de 19 ans chute du premier étage, les pompiers mobilisés

Les pompiers sont intervenus peu avant 13h ce samedi 6 décembre, rue de la Paix à Déville-lès-Rouen. Arrivés sur les lieux, une femme âgée de 19 ans avait chuté du premier étage. Ils ont pris en charge la victime.

Transport au CHU de Rouen

La police ainsi que la mairie ont été averties de l'incident, conformément aux protocoles de sécurité. Finalement, la jeune femme, en "urgence relative", a été transportée au CHU de Rouen. Huit pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.