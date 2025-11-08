Rouen. Une camionnette percute un échafaudage dans le centre-ville, les pompiers interviennent

Une nouvelle intervention pour les sapeurs-pompiers. Ce samedi 8 novembre, ils sont intervenus vers 11h45 rue Etoupée dans le centre-ville de Rouen. Lorsque ces derniers sont arrivés, une camionnette avait percuté un échafaudage, "rendant celui-ci instable", ont-ils indiqué. Aucune victime n'est à déplorer mais les pompiers ont procédé au balisage de la zone.
Démontage de la structure
Vers 13h15, une équipe de Secours en milieux périlleux a procédé à la sécurisation de l'échafaudage et la police municipale a barré la rue le temps de l'intervention. Peu avant 16h, une entreprise était sur place pour procéder au démontage de la structure. L'opération est toujours en cours.
