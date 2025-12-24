Maltot. Deux sangliers percutés, près de Caen. Pas de victime

Les faits se sont passés aux alentours de 18 h, rue de la Saussaye, qui relie les communes de Maltot et Feuguerolles-Bully. Un véhicule a percuté deux sangliers, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.

Le pare-chocs avant endommagé

Cet incident a grandement endommagé la voiture, notamment au niveau du pare-chocs avant, méconnaissable. Les deux animaux sont morts sur le coup, prouvant la violence du choc.

Deux voitures de gendarmes et trois agents étaient mobilisées sur place, mais plus de peur que de mal : "Rien de grave" a expliqué une gendarme. Pour l'heure, aucune information n'a été divulguée sur l'identité du conducteur.