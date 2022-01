Un camion-citerne rempli de fioul se renverse au nord de Rouen

Il était environ 14h quand le camion-citerne chargé de 36.000 litres de fioul et circulant dans le sens Rouen-Dieppe de cette Nationale à 2x2 voies, s'est renversé au niveau de Biville-la-Baignarde, entre Tôtes et Auffay, après avoir heurté l'accotement. Fort heureusement, le choc n'a pas provoqué d'incendie et le chauffeur n'a pas été blessé. Une très légère fuite de fioul a toutefois été repérée par les secours, arrivés sur place rapidement.

La circulation a été coupée sur cette portion de la RN27 (sens Rouen-Dieppe) pour permettre le relevage du poid lourd et son évacuation. Le fioul est pompé sur place et transvasé dans un autre camion-citerne.