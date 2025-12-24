En ce moment ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU MARIAH CAREY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bolbec. Pendant une course-poursuite, il percute mortellement un chien à près de 100km/h

Sécurité. Un automobiliste de 30 ans a refusé un contrôle routier, mardi 23 décembre à Bolbec. En tentant de fuir la police, il a mortellement percuté un chien promené par une femme, alors qu'il roulait à près de 100km/h. L'homme a fini sa course contre une haie. Il n'avait pas de permis et était ivre.

Publié le 24/12/2025 à 11h50 - Par Gilles Anthoine
Bolbec. Pendant une course-poursuite, il percute mortellement un chien à près de 100km/h
Course-poursuite dans les rues de Bolbec, le conducteur percute mortellement un chien et termine dans une haie. - Unsplash

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est une course-poursuite qui a mal fini. Mardi 23 décembre vers 20h10, une patrouille de police veut contrôler un conducteur, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Bolbec. Ce dernier refuse d'obtempérer et une course-poursuite s'engage.

Un chien mortellement percuté

L'automobiliste roule à vive allure dans le centre-ville, à près de 100km/h, grille un stop et essayant de provoquer un accident avec la voiture des forces de l'ordre en freinant brusquement. Rue Fontaine Martel, une femme de 62 ans promenant son chien a failli se faire renverser. Son animal a eu moins de chance. Il a été percuté mortellement par la voiture.

Le fuyard finira sa course au bout de la rue Fontaine Martel, loupant un virage et percutant une haie. Le conducteur, qui a tenté de prendre la fuite à pied, est un homme de 30 ans. Il n'était pas titulaire du permis de conduire et son test d'alcoolémie s'est révélé positif (0,34 gramme d'alcool par litre de sang). A l'intérieur de la voiture se trouvait également une passagère de 38 ans.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Automobile
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Bonnes affaires
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem
Rare cafetière égoïste en argent massif poinçon anglais silver XIXem Lille (59000) 0€ Découvrir
Lot de 3 étais maçonnerie
Lot de 3 étais maçonnerie Petit-Caux (76370) 30€ Découvrir
Lot de 5 serres joint maçonnerie
Lot de 5 serres joint maçonnerie Petit-Caux (76370) 20€ Découvrir
Echelle 7 mètre alu
Echelle 7 mètre alu Petit-Caux (76370) 120€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bolbec. Pendant une course-poursuite, il percute mortellement un chien à près de 100km/h
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple