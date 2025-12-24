Bolbec. Pendant une course-poursuite, il percute mortellement un chien à près de 100km/h

C'est une course-poursuite qui a mal fini. Mardi 23 décembre vers 20h10, une patrouille de police veut contrôler un conducteur, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Bolbec. Ce dernier refuse d'obtempérer et une course-poursuite s'engage.

Un chien mortellement percuté

L'automobiliste roule à vive allure dans le centre-ville, à près de 100km/h, grille un stop et essayant de provoquer un accident avec la voiture des forces de l'ordre en freinant brusquement. Rue Fontaine Martel, une femme de 62 ans promenant son chien a failli se faire renverser. Son animal a eu moins de chance. Il a été percuté mortellement par la voiture.

Le fuyard finira sa course au bout de la rue Fontaine Martel, loupant un virage et percutant une haie. Le conducteur, qui a tenté de prendre la fuite à pied, est un homme de 30 ans. Il n'était pas titulaire du permis de conduire et son test d'alcoolémie s'est révélé positif (0,34 gramme d'alcool par litre de sang). A l'intérieur de la voiture se trouvait également une passagère de 38 ans.